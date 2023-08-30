В ОАЕ виявили древні артефакти віком 2000 років

Під час недавніх археологічних досліджень в еміраті Умм-Аль-Кувейн, що розташований на території ОАЕ, було виявлено значну кількість артефактів стародавнього походження віком 2000 років.

Про це пише УНІАН.

Більш ніж десяток поховань, прикрас ювелірних виробів, монети та інші історичні артефакти, які датуються першим століттям н.е., були знайдені під час останніх розкопок у містечку Ед-Дур, що знаходиться на березі мілководної затоки Хор Аль-Бейда.

Археологічні дослідження на території Ед-Дур, що з арабського означає "дім, житло", розпочалися в 1970-х роках. В 1973 році іракський археолог виявив це місце, і наступного року були розпочаті розкопки, які призвели до відкриття залишків кам'яних будівель та древніх монет. У період з 1989 по 1995 рік, під час подальших досліджень, був виявлений храм Бога Сонця, прикрашений написами на арамейській мові. У 2015 році, поблизу руїн будівель і храму, було виявлено понад 500 поховань, а також інші предмети, включаючи релігійні артефакти, зброю, прикраси та кераміку.

Згідно з даними департаменту туризму і старожитностей емірату, археологічні дослідження в Ед-Дур проводяться місцевими археологами з 2009 року і тривають до цього часу. В останньому сезоні було знайдено 15 нових поховань, залишки стародавніх будівель, бронзові статуетки, глиняний посуд та ювелірні вироби.

Знайдені докази свідчать, що мешканці цього регіону в минулому вірили, що життя на землі і після смерті є нерозривно пов'язаними, тому всі поховання були розташовані поблизу житлових будівель. Більшість поховань були орієнтовані на північний схід, за винятком одного, який був спрямований на північний захід.

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Крім того, було повідомлено, що деякі зі знайдених монет дуже подібні до тих, що були в обігу в IV столітті до н.е. за часів правління імператора Олександра Великого. Ці монети були розповсюджені на сході Аравійського півострова на початку нашої ери. Також була знайдена кам'яна форма, використовувана для виготовлення монет, що свідчить про можливість того, що деякі зі знайдених монет були виготовлені на території, яка тепер належить ОАЕ.

Нагадаємо, в Перу виявили гробницю священника віком 3000 років.

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