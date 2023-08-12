В Одесі відкрили пляжний сезон: що дозволено людям

В Одесі відкрили пляжний сезон. Перебування людей на пляжах дозволено з 08:00 до 20:00.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. Він зазначив, що по мірі проходження перевірок доповнюватимуть список пляжів, на яких дозволено відпочивати.

"Зони для купання та оздоровлення офіційно відкрито. Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря", – сказав Олег Кіпер.

Таким чином для українців доступні наступні пляжі:

пляж Калетон,

інклюзивний пляж,

муніципальний пляж (район 14 Фонтану),

пляж "Ікра",

пляж "Чайка",

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

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Своєю чергою під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання заборонене перебування людей.

Тоді як рятувальні човни та захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів обов'язково повинні бути на відкритих зонах для купання. При необхідності повинні бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

"Вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб заборонено", – додав він.

Нагадаємо, про відкриття пляжного сезону на Одещині розповів голова ОВА Олег Кіпер 7 серпня. Тоді він підписав відповідне розпорядження.

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