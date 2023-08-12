В Одессе открыли пляжный сезон: что разрешено людям

В Одессе открылся пляжный сезон. Нахождение людей на пляжах разрешено с 08:00 до 20:00.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Он отметил, что по мере прохождения проверок будут дополняться список пляжей, на которых разрешено отдыхать.

"Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю", – сказал Олег Кипер.

Таким образом, для украинцев доступны следующие пляжи:

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пляж Калетон,

инклюзивный пляж,

муниципальный пляж (район 14 Фонтана),

пляж "Икра",

пляж "Чайка",

муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

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В свою очередь во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах, траверсах, волноломах), за пределами зон для купания запрещено пребывание людей.

В то время как спасательные лодки и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов обязательно должны быть на открытых зонах для купания. При необходимости должны быть организованы обследования водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

"Выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб запрещен", – добавил он.

Напомним, об открытии пляжного сезона в Одесской области рассказал председатель ОВА Олег Кипер 7 августа. Тогда он подписал соответствующее распоряжение.

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