В Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект для діагностики мозку

Одеса стала першим українським містом, де для діагностики головного мозку було вперше впроваджено штучний інтелект. Ця ініціатива отримала назву "BrainScan" і розпочала свою роботу в місті, що на березі Чорного моря.

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Інформацію про це розповіли представники Міністерства охорони здоров'я України. За словами медичних фахівців, впровадження штучного інтелекту у цей процес дозволить лікарям отримати "другу думку" та запобігти медичним помилкам.

Як саме працює BrainScan?

Ця нейромережа проводить аналіз комп'ютерних томограм головного мозку у автоматичному режимі та виявляє будь-які патологічні зміни. Після обробки зображення програмою лікар може приймати рішення щодо подальшого лікування всього за п'ять хвилин. Це в кілька разів швидше, ніж традиційні методи.

"Такі технології, як ця, є майбутнім у медицині, оскільки вони надають можливість отримувати незалежну експертну "другу думку" для швидкого реагування та прийняття рішень", – наголошують медичні фахівці.

Варто відзначити, що цей проєкт вже продемонстрував добрі результати. На даний момент досвід Одеси з використанням нейромережі для діагностики пацієнтів успішно застосовується в Краматорську на Донеччині.

Також важливо відзначити, що Одеса отримала від міжнародних партнерів лікарняні прилади. Італійські міста-побратими передали три дихальні станції для анестезії, які оснащені фільтрами та контурами для вентиляції пацієнтів.

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