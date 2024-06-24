В одній з областей виші передаватимуть списки відрахованих студентів до ТЦК: що відомо

В Україні триває мобілізація. У Волинській області керівництво закладів вищої освіти надаватиме співробітникам ТЦК та СП списки відрахованих студентів.

Про це повідомили у Волинській ОВА за підсумками засідання Ради оборони області. Ректори запевнили, що "досягли чіткої домовленості з обласним ТЦК та СП" щодо цього питання.

Зокрема, керівники вишів також доповіли про умови вступу та окреслили статистику за кількістю студентів, які навчаються в університетах регіону.

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"За результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухилення від мобілізації через навчання у вишах", – заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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