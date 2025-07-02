В одному з регіонів України істотно зросли ціни на житло: чому і на скільки подорожчало

У травні 2025 року на Півдні України спостерігалося суттєве збільшення попиту на нерухомість. У Чорноморську купівельна активність зросла на 113%, в Одесі – на 71%. Водночас кількість доступних пропозицій зменшилась на 29%. Цей дисбаланс вже спричинив суттєве зростання вартості житла, зокрема однокімнатних квартир.

Аналітики OLX Нерухомість розповіли про це виданню OBOZ.UA. Вони зазначили, що Одеса, яка є найбільш активним і дорогим ринком у регіоні, знову підтверджує своє лідерство у сфері житлової нерухомості.

У травні 2025 року середня ціна однокімнатної квартири в Одесі досягла 1,8 млн грн, що на 25% більше, ніж у травні 2024 року. Це підвищення вартості є наслідком надлишкового попиту, який перевищує пропозицію. Кількість оголошень про продаж житла в місті зменшилась на 15%, а інтерес покупців зріс на 71%.

Експерти кажуть, що подібна ситуація спостерігається й у Чорноморську, де ціна однокімнатної квартири зросла до 1,1 млн грн, що на 13% більше порівняно з минулим роком. Зазначимо, що саме в Чорноморську попит зріс найбільше – на 113% за рік, в той час як кількість доступних оголошень також збільшилась, хоча й не такими великими темпами.

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У Миколаєві та Херсоні ситуація виглядає дещо по-різному. У Миколаєві попит на житло збільшився на 41%, однак ціни залишилися майже без змін, з підвищенням лише на 0,5%. У Херсоні, незважаючи на підвищений попит на оренду, ціна на покупку квартир навіть трохи знизилась. Це можна пояснити нестабільною ситуацією та менш активним залученням інвестицій.

Ринок оренди також показує виразне збільшення цін. Найдорожча оренда однокімнатної квартири спостерігається в Одесі — близько 9,5 тис. грн на місяць, що на 27% більше, ніж у травні 2024 року. У той же час в Миколаєві та Чорноморську ціна оренди становить 6 тис. грн, але зростання тут ще суттєвіше, досягнувши 33%. Навіть у Херсоні, який залишається найвигіднішим для орендарів, середня орендна плата піднялася до 3,5 тис. грн.

Попри зростання орендних ставок, кількість доступних варіантів житла в цьому сегменті значно зменшилась. Найбільше скорочення спостерігається в Чорноморську — на 72%, що може пояснювати часткове зниження попиту в цьому місті. В Одесі кількість оголошень знизилась на 45%, а в Херсоні – на 52%. Єдиним винятком став Миколаїв, де пропозицій оренди стало більше на 19%, що частково зменшило вплив підвищення цін.

Аналітики зазначають, що ринок нерухомості на Півдні України після відновлення від наслідків війни поступово виходить із застою і починає демонструвати ознаки перегріву, зокрема через дисбаланс між попитом і пропозицією. Люди активно шукають як житло для покупки, так і для оренди, але забудовники та власники не завжди встигають адаптуватися до змін на ринку.

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