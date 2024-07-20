В окупованому Донецьку завдано удару по базуванню російський військових (фото, відео)

20 липня 2024 року в окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку ЗСУ по Петрівському району Донецька.

"Рано-вранці сталося загоряння даху автобусного парку "Донгортех". Повідомив голова столиці "ДНР" Олексій Кулемзін", – пишуть окупанти у соцмережах.

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У мережі з'явилися фото та відео з місця "прильоту".

Тим часом в українських пабліках пишуть, що Сили оборони України завдали удару по території автобусного парку "Донгортех" в Донецьку, де базувались російські військові.

Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr

Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr

Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr

Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr Наслідки вибухів у Донецьку. Джерело: t.me/donbassr

Наразі про постраждалих та загиблих не повідомляє ані російська, ані українська сторона.

Днями, нагадаємо, серія вибухів пролунала в окупованому Луганську. Тут стався приліт по вертолітному майданчику біля авіаційного училища.

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