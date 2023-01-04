В Омані розкопали 5000-річне поселення (фото)

В Омані під час археологічних розкопок виявили 5000-річне поселення. Воно розташоване на археологічній ділянці Аль-Гарейн у вілаяті Аль-Мудхайбі в губернаторстві Еш-Шаркія.

Поселення було виявлено групою експертів з Університету Султана Кабуса (SQU) і Міністерства спадщини та туризму. Про це повідомляє arkeonews.net.

Зазначається, що на місці поселення виявили сліди культур Хафіт і Умм-аль-Нар. Вони свідчать про те, що це місце датується раннім бронзовим віком.

Умм-аль-Нар (Мати вогню) — це культура бронзового віку, яка існувала близько 2600-2000 років до нашої ери на території сучасних Об’єднаних Арабських Еміратів і Північного Оману. Назва походить від однойменного острова, який примикає до міста Абу-Дабі та містить ранні свідчення та знахідки, віднесені до того періоду.

Поселення на місці Аль-Гарейн має своєрідне планування. Воно включало вежу, багатокімнатні будинки навколо неї, кладовище з братськими могилами та руїни інших споруд.

Водночас Аль-Гарейн вирізняється своїми великими будівлями площею 600 квадратних метрів кожна.

Крім виняткових архітектурних стилів, поселення відігравало важливу роль у регіоні з проявами людської діяльності, як-от раннє землеробство, скотарство, виплавка міді та торговий обмін, особливо між прибережними громадами.

Нагадаємо, раніше у кар'єрі в графстві Кент, на південному сході Англії виявили залишки рідкісного корабля 16-го століття. Рештки судна перебували в шарі відкладень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!