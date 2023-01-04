В Омане раскопали 5000-летнее поселение (фото)

В Омане во время археологических раскопок было обнаружено 5000-летнее поселение. Оно расположено на археологическом участке Аль-Гарейн в деревне Аль-Мудхайби в губернаторстве Эш-Шаркия.

Поселение было обнаружено группой экспертов из Университета Султана Кабуса (SQU) и Министерства наследия и туризма. Об этом сообщает arkeonews.net.

Отмечается, что на месте поселения были обнаружены следы культур Хафит и Умм-аль-Нар. Они свидетельствуют о том, что это место датируется ранним бронзовым веком.

Умм-аль-Нар (Мать огня) – это культура бронзового века, которая существовала около 2600-2000 годов до нашей эры на территории современных Объединенных Арабских Эмиратов и Северного Омана. Название происходит от одноименного острова, который примыкает к Абу-Даби и содержит ранние свидетельства и находки, отнесенные к тому периоду.

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Поселение на месте Аль-Гарейн имеет своеобразную планировку. Оно включало башню, многокомнатные дома вокруг нее, кладбище с братскими могилами и развалины других сооружений.

В то же время, Аль-Гарейн отличается своими большими зданиями площадью 600 квадратных метров каждая.

Кроме исключительных архитектурных стилей, поселение играло важную роль в регионе с проявлениями человеческой деятельности, например раннее земледелие, скотоводство, выплавка меди и торговый обмен, особенно между прибрежными общинами.

Напомним, ранее в карьере в графстве Кент, на юго-востоке Англии обнаружили остатки редкого корабля 16 века. Остатки судна находились в слое отложений.

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