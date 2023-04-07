У ПФУ пояснили, кому з українців скасують виплату пенсій

Серед українських пенсіонерів чимало осіб були вимушені виїхати за межі країни через війну. Деякі громадяни планують залишатися за кордоном на тривалий час.

Такі пенсіонери переймаються, чи зможуть вони й надалі отримувати українську пенсію. Фахівці з Пенсійного фонду пояснили, за яких умов виплати будуть припинені.

Зокрема, якщо пенсіонер виїздить за кордон на постійне місце проживання, пенсію виплачувати не будуть. Оформленням виїзду на ПМП займається ДМС.

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Саме це відомство передає дані до Пенсійного фонду. Отримавши інформацію щодо переїзду на постійне місце проживання, ПФУ припиняє виплату пенсії.

Пенсіонер також може подати заяву та документи про виїзд на постійне місце проживання за кордон та отримати пенсію за шість місяців, рахуючи з місяця, наступного за місяцем зняття з обліку за місцем проживання.

Це передбачено статтею 51 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення".

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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