У ПФУ відповіли, чи піднімуть в Україні мінімальну пенсію у 2023 році

В Україні щорічно проводився перегляд мінімальної пенсії, оскільки збільшувався прожитковий мінімум. Окрім цього уряд проводив індексацію пенсійних виплат.

Цьогоріч Кабмін може обмежитися лише індексацією, яка була закладена до бюджету. Глава Пенсійного фонду України Євген Капінус пояснив у інтерв'ю "Апострофу", чи варто українцям очікувати на підвищення мінімальної пенсії у 2023 році.

За його словами, попри повномасштабну війну, ПФУ щомісяця у повному обсязі забезпечує надання виплат для 10,7 мільйона громадян.

"У 2022 році витрати на пенсійні виплати становили близько 574 мільярди гривень. Для порівняння: це майже на 64 мільярди більше витрат 2021 року. Витрати на місяць становили понад 50 мільярдів гривень. Щодо наявності коштів, то загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду у 2022 році повністю покрила необхідний для виплати ресурс та становила понад 614 мільярдів гривень. Це майже на 104 мільярди гривень більше у порівнянні з 2021 роком", – розповів він.

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Водночас традиційні перегляди пенсійних виплат у липні та грудні навряд відбудуться у 2023 році. Зокрема, державний бюджет України на 2023 рік зберігає соціальні стандарти на рівні, що склався на 1 січня 2023 року.

Йдеться про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Саме до цього показника прив’язується розмір мінімальної пенсії, що становить 2093 гривні.

"Водночас уже минулого року було досягнуто результату, коли для різного віку пенсіонерів, які мають повний страховий стаж 20/25 років (для жінок/чоловіків) або 30/35 років (для жінок/чоловіків), мінімальний розмір пенсійної виплати було встановлено вище за прожитковий мінімум – 2300, 2500, 2600, 3000 гривень", – підсумував Капінус.

Нагадаємо, деякі українці мають велику пенсію. Однак це стосується громадян, які працюють. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у матеріалі UAportal.

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