У підмосковних Люберцях після атаки дронів загорівся завод з виробництва електроніки для ракет (відео)

1 вересня поблизу Москви відбулася атака дронів. У Люберцях після роботи ППО загорівся Томілінський електронний завод, який виготовляє електроніку для ракет.

Зранку мер Москви Сергій Собянін заявляв, що "силами ПВО поруч з Люберцями почалася чергова спроба прольоту беспілотника в Москві".

"Попередньо постраждалих і зруйнованих немає. Екстренні служби працюють на місці події", – написав він у Телеграм-каналі.

Тим часом місцеві пабліки публікують відео пожежі, що спалахнула в цеху науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод" у Люберцях. Цей завод виготовляє електроніку для ракет, зокрема, для "Калібрів".

У коментарі виданню OBOZREVATEL джерела в Головному управлінні розвідки підтвердили "приліт" по Люберцях, однак не уточнили, чий дрон атакував завод.

Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що "інформація щодо ранкової події під Москвою ще перевіряється".

Він не виключає, що вогонь міг призвести до втрати росіянами компонентів для крилатих ракет "Калібр" і комплектуючих до них.

Нагадаємо, 1 вересня на росії відбулася масована атака дронів.

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