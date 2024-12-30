В поїздах Укрзалізниці зʼявляться обіди від Клопотенка: подробиці

"Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила меню повноцінних обідів у низці своїх поїздів. Над розробкою меню працював відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

"Гарячі страви в поїздах далекого сполучення стали одним із найбільш очікуваних оновлень сервісу. Цього тижня ми розпочали тестування якісного харчування на деяких найдовших маршрутах", — зазначили у "Укрзалізниці". Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Нові обіди наразі доступні в поїздах:

№351/352 Київ — Кишинів,

№95/96 Київ — Рахів,

№29/30 Київ — Ужгород,

№4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Страви готуються та заморожуються за інноваційною технологією, яка зберігає їх свіжість і дозволяє зберігати смак після розігрівання.

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До тестового меню увійшли:

карпатські деруни,

омлет із житомирських яєць,

курка з подільською картоплею та овочами,

кримськотатарський плов із яловичиною.

Вартість страв становить від 170 до 190 грн.

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