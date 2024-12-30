В поїздах Укрзалізниці зʼявляться обіди від Клопотенка: подробиці
"Укрзалізниця" у тестовому режимі впровадила меню повноцінних обідів у низці своїх поїздів. Над розробкою меню працював відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.
"Гарячі страви в поїздах далекого сполучення стали одним із найбільш очікуваних оновлень сервісу. Цього тижня ми розпочали тестування якісного харчування на деяких найдовших маршрутах", — зазначили у "Укрзалізниці". Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Нові обіди наразі доступні в поїздах:
- №351/352 Київ — Кишинів,
- №95/96 Київ — Рахів,
- №29/30 Київ — Ужгород,
- №4/3 Запоріжжя — Ужгород.
Страви готуються та заморожуються за інноваційною технологією, яка зберігає їх свіжість і дозволяє зберігати смак після розігрівання.
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До тестового меню увійшли:
- карпатські деруни,
- омлет із житомирських яєць,
- курка з подільською картоплею та овочами,
- кримськотатарський плов із яловичиною.
Вартість страв становить від 170 до 190 грн.
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