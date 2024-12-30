Нова система перевірок з 1 січня: хто з українців та за що ризикує отримати штраф понад 17 тисяч

З 1 січня 2025 року підприємці в малих населених пунктах будуть зобов’язані надавати своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові платежі. За перше порушення цього правила штраф складе до 3400 гривень, а за повторне порушення – до 17 тисяч гривень.

Це передбачено постановою №894 від 29 липня 2022 року, яка регулює строки, до яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки (включаючи використання електронних платіжних інструментів, додатків або пристроїв для оплати товарів і послуг). Впровадження цих вимог буде відбуватися поступово, і з 1 січня 2025 року в Україні стартує новий етап цього процесу.

Ця вимога стосується не лише традиційних магазинів, але й онлайн-торгівлі товарами та послугами. Продавці повинні забезпечити клієнтів можливістю безготівкових розрахунків за допомогою таких інструментів:

електронні платіжні засоби (наприклад, банківські картки);

платіжні додатки (Apple Pay, Google Pay та інші);

платіжні пристрої (термінали, мобільні POS-системи).

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Хто не підпадає під нові вимоги

Незважаючи на широкомасштабні зміни, закон передбачає кілька винятків. Зокрема:

ФОПи першої групи єдиного податку, які є малим сегментом підприємців, здебільшого самозайнятими особами з мінімальним обігом;

продавці, які працюють через торгові автомати або займаються виїзною торгівлею;

ті, хто продає власноруч вирощену чи відгодовану продукцію.

Також вимоги не поширюються на підприємців, що працюють:

у районах, де тривають бойові дії або на окупованих територіях (список таких місць затверджується Міністерством реінтеграції);

протягом трьох місяців після звільнення територій або завершення бойових дій.

Покарання за порушення

Державна податкова служба України попереджає, що невиконання вимог щодо безготівкових розрахунків призведе до штрафів. Вони наступні:

за перше порушення: від 1700 до 3400 гривень;

за повторне порушення протягом року: від 8500 до 17 000 гривень. Ці санкції визначені статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як уникнути штрафів бізнесу

перевірте відповідність новим вимогам: якщо ви працюєте в населених пунктах з населенням до 5000 осіб, переконайтеся, що у вас є платіжний термінал або можливість приймати електронні платежі;

обговоріть з банком варіанти встановлення платіжного обладнання: на ринку є різноманітні моделі POS-терміналів, у тому числі мобільні, що ідеально підходять для малого бізнесу;

навчіть персонал: ваші співробітники повинні вміти працювати з платіжними терміналами чи додатками.

Раніше ми розповідали, що у Мін'юсті пояснили, як ФОПам не платити зайві податки.

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