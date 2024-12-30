Новая система проверок с 1 января: кто из украинцев и за что рискует получить штраф более 17 тысяч

С 1 января 2025 г. предприниматели в малых населенных пунктах будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи. За первое нарушение этого правила штраф составит до 3400 гривен, а за повторное нарушение – до 17 тысяч гривен.

Это предусмотрено постановлением №894 от 29 июля 2022 года, которое регулирует сроки, по которым торговцы должны обеспечить безналичные расчеты (включая использование электронных платежных инструментов, приложений или устройств для оплаты товаров и услуг). Внедрение этих требований будет происходить постепенно и с 1 января 2025 года в Украине стартует новый этап этого процесса.

Это требование касается не только традиционных магазинов, но и онлайн торговли товарами и услугами. Продавцы должны обеспечить клиентов возможностью безналичных расчетов с помощью следующих инструментов:

электронные платежные средства (например, банковские карты);

платежные приложения (Apple Pay, Google Pay и другие);

платежные устройства (терминалы, мобильные системы POS).

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Кто не подпадает под новые требования

Несмотря на широкомасштабные изменения, закон предусматривает несколько исключений. В частности:

ФЛП первой группы единого налога, которые являются малым сегментом предпринимателей, в основном самозанятыми лицами с минимальным оборотом;

продавцы, работающие через торговые автоматы или занимающиеся выездной торговлей;

те, кто продает собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Также требования не распространяются на работающих предпринимателей:

в районах, где продолжаются боевые действия или на оккупированных территориях (список таких мест утверждается Министерством реинтеграции);

в течение трех месяцев после освобождения территорий или завершения боевых действий.

Наказание за нарушение

Государственная налоговая служба Украины предупреждает, что невыполнение требований по безналичным расчетам приведет к штрафам. Они следующие:

за первое нарушение: от 1700 до 3400 гривен;

за повторное нарушение в течение года: от 8500 до 17000 гривен. Эти санкции определены статьей 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как избежать штрафов бизнеса

проверьте соответствие новым требованиям: если вы работаете в населенных пунктах с населением до 5000 человек, убедитесь, что у вас есть платежный терминал или возможность принимать электронные платежи;

обсудите с банком варианты установки платежного оборудования: на рынке есть разные модели POS-терминалов, в том числе мобильные, идеально подходящие для малого бизнеса;

научите персонал: ваши сотрудники должны уметь работать с платежными терминалами или приложениями.

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