Новая система проверок с 1 января: кто из украинцев и за что рискует получить штраф более 17 тысяч
С 1 января 2025 г. предприниматели в малых населенных пунктах будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность осуществлять безналичные платежи. За первое нарушение этого правила штраф составит до 3400 гривен, а за повторное нарушение – до 17 тысяч гривен.
Это предусмотрено постановлением №894 от 29 июля 2022 года, которое регулирует сроки, по которым торговцы должны обеспечить безналичные расчеты (включая использование электронных платежных инструментов, приложений или устройств для оплаты товаров и услуг). Внедрение этих требований будет происходить постепенно и с 1 января 2025 года в Украине стартует новый этап этого процесса.
Это требование касается не только традиционных магазинов, но и онлайн торговли товарами и услугами. Продавцы должны обеспечить клиентов возможностью безналичных расчетов с помощью следующих инструментов:
- электронные платежные средства (например, банковские карты);
- платежные приложения (Apple Pay, Google Pay и другие);
- платежные устройства (терминалы, мобильные системы POS).
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Кто не подпадает под новые требования
Несмотря на широкомасштабные изменения, закон предусматривает несколько исключений. В частности:
- ФЛП первой группы единого налога, которые являются малым сегментом предпринимателей, в основном самозанятыми лицами с минимальным оборотом;
- продавцы, работающие через торговые автоматы или занимающиеся выездной торговлей;
- те, кто продает собственноручно выращенную или откормленную продукцию.
Также требования не распространяются на работающих предпринимателей:
- в районах, где продолжаются боевые действия или на оккупированных территориях (список таких мест утверждается Министерством реинтеграции);
- в течение трех месяцев после освобождения территорий или завершения боевых действий.
Наказание за нарушение
Государственная налоговая служба Украины предупреждает, что невыполнение требований по безналичным расчетам приведет к штрафам. Они следующие:
- за первое нарушение: от 1700 до 3400 гривен;
- за повторное нарушение в течение года: от 8500 до 17000 гривен. Эти санкции определены статьей 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как избежать штрафов бизнеса
- проверьте соответствие новым требованиям: если вы работаете в населенных пунктах с населением до 5000 человек, убедитесь, что у вас есть платежный терминал или возможность принимать электронные платежи;
- обсудите с банком варианты установки платежного оборудования: на рынке есть разные модели POS-терминалов, в том числе мобильные, идеально подходящие для малого бизнеса;
- научите персонал: ваши сотрудники должны уметь работать с платежными терминалами или приложениями.
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