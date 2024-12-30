В поездах Укрзализныци появятся обеды от Клопотенко: подробности

"Укрзализныця" в тестовом режиме внедрила меню полноценных обедов в ряде своих поездов. Над разработкой меню работал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Горячие блюда в поездах дальнего сообщения стали одним из самых ожидаемых обновлений сервиса. На этой неделе мы приступили к тестированию качественного питания на некоторых самых длинных маршрутах", — отметили в "Укрзализныце". Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Новые обеды доступны в поездах:

№351/352 Киев — Кишинев,

№95/96 Киев — Рахов,

№29/30 Киев — Ужгород,

№4/3 Запорожье - Ужгород.

Кушанья готовятся и замораживаются по инновационной технологии, которая сохраняет их свежесть и позволяет сохранять вкус после разогрева.

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В тестовое меню вошли:

карпатские деруны,

омлет из житомирских яиц,

курица с подольским картофелем и овощами,

крымскотатарский плов с говядиной.

Стоимость блюд составляет от 170 до 190 грн.

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев и за что рискует получить штраф более 17 тысяч.

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