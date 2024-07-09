У Польщі переймаються щодо втрати українських працівників через закон про мобілізацію

Кадрові агентства Польщі занепокоєні щодо можливої втрати українських працівників через новий закон про мобілізацію. Зокрема, через вимогу оновити дані у військкоматах.

Цей обов'язок стосується всіх військовозобов'язаних громадян України, включаючи тих, хто перебуває за кордоном. Про це повідомляє Business Insider.

За даними страхового обліку, у Польщі працює близько 760 тисяч українців, з яких приблизно 52% становлять чоловіки. Більшість з них обіймають робітничі посади у будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі.

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Невиконання вимоги оновлення даних може призвести до непродовження або невидачі документів, що дозволяють перебування та роботу в Польщі. Хоча масового та раптового відтоку українських працівників не очікується, у довгостроковій перспективі це може призвести до втрати тисяч фахівців.

Найбільше ризикують компанії, де більшість працівників складають чоловіки, наприклад, у будівельній та промисловій сферах. Легкій та харчовій промисловості, де переважають жінки, ця проблема не загрожує.

Польські компанії вже зараз відчувають нестачу робочої сили, і втрата українських працівників може поглибити цю проблему. Це може призвести до збільшення витрат на пошук та навчання нових співробітників, а також до уповільнення темпів економічного зростання.

Уряд Польщі має розглянути можливість внесення змін до законодавства або надання пільг українським працівникам, щоб запобігти їх відтоку та зберегти стабільність на ринку праці.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто зможе отримати автоматичну відстрочку від мобілізації.

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