В Польші знайшли каблучку правнучки Ярослава Мудрого віком 950 років

Група археологів з Інституту археології та етнології Польської академії наук, яка займалася дослідженням давніх поселень поблизу села Слушків знайшли велику кількість стародавніх артефактів, що налічують 900 років. Серед знайдених предметів були керамічні посудини, у яких зберігалися денарії - загалом 6500 срібних монет у лляних мішечках, а також срібні злитки та 4 перстні, два з яких були обручками.

Про це пише UaInfo.

Згідно з висновками археологів, перстні імовірно належали російській князівні на ім'я Марія, яка була родичкою Сбислави Святополківни, доньки Великого князя Київського Святополка. Перстень більшого розміру мав конічну форму, у той час як кільце меншого розміру було зроблено як стрижень із пробитими отворами. Археолог Даріуш Вичулковський зазначив, що перстні мали оздоблення з дорогоцінного каміння, яке було відполіровано півколом, а також прикрашені золотими гранулами.

Один із перснів мав надпис: "Господи, допоможи твоїй слузі Марії", що додатково підтверджувало, що воно належало саме принцесі. Вчені стверджують, що Марія ймовірно була дочкою Олега Святославича, князя Волинського та онука Ярослава Мудрого.

За даними з Повісті минулих літ, Сбислава, дочка Святополка, у 1102 році була відправлена до Польщі для заміжжя з Болеславом Кривоустим, з метою укладання союзу між родинами Київських та угорських князів. Її матір, ймовірно, була з чеської династії Пржемисловичів. Весілля Сбислави відбулося взимку 1102/1103 років.

Читайте також: У Тернопільській області переселенець з Маріуполя випадково знайшов 4000-річний скарб

Професор Адріан Юсупович з Інституту історії Польської академії наук у Варшаві висловив припущення, що скарб, знайдений разом з обручками, міг бути пов'язаний із посагом, спеціально призначеним для Марії, який, можливо, був захований неподалік Слушкова. Це може бути пов'язано з упійманням князя Володимира Перемишльського Петром Влостовичем. За даними дослідників, скарб можливо був захований у 1145/1146 роках під час втечі Петра Влостовича з Польщі.

Усі ці відкриття можуть розкрити нові аспекти життя та звичаїв тогочасних правителів і населення.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли надгробний камінь Пресвятої Марії віком 1400 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!