У Польщі знайшли могилу 'дитини-вампіра' 17 століття (фото)

Вчені з Інституту археології Університету ім. Миколи Коперника у Польщі знайшли могилу, яка датується 17 століттям. У ній лежало тіло дитини, перевернуте обличчям донизу.

Як повідомляється на сайті Інституту, могилу знайшли поблизу села Пнє, розташованого в Поморському воєводстві на півночі Польщі. Вона знаходилася біля знайденої раніше "могили вампіра" – тіло померлого тоді знайшли з серпом на шиї. Це у давнину означало, що таким чином було встановлено "замок на воскресіння вампіра з мертвих".

Читайте також: У Німеччині знайдено вхід у печеру, у яку ніхто не заходив протягом 16 тисяч років (фото)

Зазначається, що дитину було поховано у могилу обличчям донизу, що, згідно з ритуалами того часу, мало змусити померлого "вгризтися в землю", якщо він воскресне. Також біля ноги дитини знайшли "антивампірський замок". Його у давнину використовували для захисту живих від померлих. Він символізував завершення останнього етапу життя.

Поруч із цим похованням дитини знайшли археологи і яму, в якій знаходилися рештки трьох дітей. У ямі також був уламок щелепи із зеленим фарбуванням, в якому містилися сліди золота, перманганату калію та міді.

Дослідники припускають, що фарбування зубів було наслідком вживання зілля, яке приготували для лікування "вампіризму".

Нагадаємо, археологи в Польщі знайшли скелет людини, яка жила на Землі 7000 років тому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!