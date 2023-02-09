У Польщі з березня змінять вартість проїзду для українців

У Польщі з 1 березня зміниться вартість проїзду в потязі. Зокрема, польська залізнична компанія PKP Intercity анонсувала зниження вартості квитків.

Поїздки всередині країни стануть дешевшими як для поляків, так і для українців, які мешкають у Польщі. Про це пише Today.ua.

Зазначається, що вартість квитків повернеться до рівня, який був наприкінці 2022 року. Зокрема, базові ціни на квитки на поїзди категорій TLK та IC будуть в середньому на 11% нижчими за чинні.

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Водночас тарифи на поїзди EIC та EIP, які виконують маршрути всередині країни, знизяться приблизно на 15%.

Зниження вартості проїзду стало можливим завдяки додатковим оптимізаційним заходам та збільшення компенсації за 2023 рік.

Разом з цінами на квитки у березні знизиться і вартість проїзних Intercity Cards, перевезення велосипедів, багажу або тварин.

Раніше стало відомо, що Польща змінює правила українських біженців. Йдеться про правила перетину кордону та умови оформлення PESEL.

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