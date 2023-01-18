Стало відомо, яку допомогу можуть отримати українські біженці в Польщі

Польща продовжує допомагати українцям, які отримали в країні тимчасовий притулок. Грошові виплати надходять як від офіційної влади, так і благодійних організацій.

На яку фінансову допомогу можуть розраховувати українські біженці, пише ukrainianinpoland.pl. Зазначається, що для її отримання необхідно мати докази про перетин кордону після 24 лютого 2022 року.

1. Одноразова виплата 300 злотих. Для отримання допомоги українці зобов'язані мати штамп у паспорті про перетин кордону, оформити ідентифікаційний номер PESEL, відкрити рахунок у польському банку.

Для отримання допомоги необхідно відвідати найближчий муніципалітет (Urząd) та заповнити анкету. Кошти буде зараховано протягом місяця.

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2. Виплати дітей "Сім'я 500+". Вважається однією з найпопулярніших виплат у Польщі. Вона належить всім громадянам України до 18 років.

Для цього необхідно також мати документ про тимчасовий захист Польщі, а під опікою має бути дитина, яка має громадянство України і прибула до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Крім того, виплати також сплачуються на дітей, народжених у Польщі від громадянки України.

Зазначимо, що ця допомога у розмірі 500 злотих виплачується щомісяця.

Раніше стало відомо, що цього року Управління соціального страхування (ZUS) контролюватиме за допомогою даних Прикордонної служби Польщі виїзд отримувачів цієї допомоги.

Тим громадянам України, які були відсутні в Польщі більше 30 днів, виплати будуть анульовані.

3. Пільги для багатодітних батьків Karta Dużej Rodziny. За допомогою так званої карти великої родини можна отримувати знижки у магазинах, на залізничних квитках та закладах харчування. Іноземці також мають право розраховувати на цю допомогу. Для цього потрібно мати підтвердження легального перебування у Польщі.

При цьому доход сім'ї не має значення.

На які знижки можна розраховувати:

батько чи мати – 50% знижки;

мачуха чи вітчим – 50% знижки;

дитина – 75% знижки.

Для оформлення такої картки необхідно звернутися до місцевої влади з такими документами:

документ, що засвідчує особу (паспорт, карту побуту);

свідоцтва про народження дітей;

підтвердження, що батьки не позбавлені батьківських прав.

Батьки отримуватимуть карти без обмеження за часом. Діти – до 18 років з можливістю продовжити до 25 років на час навчання. Для дітей з інвалідністю картка видається назавжди.

4. Виплати "400 Plus" на дітей, які перебувають у яслах. Програмою, яка стартувала 1 квітня 2022 року, можуть скористатися як поляки, так і українці.

За допомогою таких виплат покриваються витрати батьків на перебування дитини у дошкільній установі, послуги опікуна та багато іншого.

Зазначимо, що харчування дитини у яслах ці виплати не покривають. Якщо ясла коштують менше, сума виплати дорівнюватиме фактичним витратам.

Хто з українців може подати заявку:

громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року;

громадянки України, які перетнули кордон з Польщею після 23 лютого 2022 року і народили в Польщі дитину;

якщо батько проживав у Польщі до 24 лютого, але дитина прибула до країни вже після початку війни;

громадяни інших країн, які за рішенням польського суду піклуються про українську дитину, яка прибула до Польщі після 24 лютого 2022 року.

5. Програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) для дітей від 1 до 3 років. Розмір допомоги складає від 500 до 1000 злотих на місяць. Але не можна одночасно використовувати програму 400 Plus.

Вона також є новою у Польщі та стартувала майже рік тому.

Ця програма розрахована на дітей віком від 1 до 3 років.

Подати заявку можна на платформі PUE ZUS, а також на порталі [email protected] MriPS, через електронний банкінг.

Хто може розраховувати на допомогу:

іноземці, які мають постійне місце проживання у Польщі;

іноземці з тимчасовим дозволом на перебування (мапа побуту);

українці, які мають статус UKR.

До заявки необхідно додати такі документи:

рішення польського суду про підтвердження піклування;

або підтвердження тимчасового піклування;

номер PESEL батька та дитини, на яку оформляється допомога;

номер польського банківського рахунку, телефону та адресу електронної пошти.

Зазначається, що заявку можна подати з того моменту, коли дитині виповниться 9 місяців.

Які міжнародні організації платять українцям у Польщі

Виплати від Міжнародної організації з міграції

Вона належить пенсіонерам, для людей з обмеженими можливостями, для матерів з однією дитиною і більше (до 5 осіб).

На допомогу можуть розраховувати ті, хто проживає у Підкарпатському, Малопольському, Свентокшиському та Шльонському воєводствах. Нова реєстрація на допомогу має розпочатися наприкінці січня-початку лютого 2023 року.

Реєстрація здійснюється за попереднім записом по телефону або електронною поштою:

Краків: +48886977553, [email protected];

Катовіце: +48692823960, [email protected];

Нова Демба: +48886977529, [email protected];

Жешув: +48886977526, [email protected]

На цей час на цю допомогу зареєструвалися близько 4 тисяч сімей. Виплати очікується протягом 3-3,5 місяців. Допомога від МОМ розрахована на людей, які ще не отримували виплат від жодної організації, таких як ООН, IRC.

Виплати від УВКБ ООН. Організації продовжила оформлення заявок, очікується, що кошти незабаром почнуть надходити.

Хто може отримати допомогу ООН:

люди, які перетнули кордон Польщі з 24 лютого 2022 року та проживали в Україні на момент початку повномасштабного вторгнення;

ті, хто ще не отримував фінансової допомоги від інших організацій;

особи, які потребують особливого захисту (люди з інвалідністю, особи з обмеженими можливостями, вагітні жінки, люди похилого віку, особи з серйозними захворюваннями);

біженці з економічною вразливістю (без постійної роботи, без допомоги з безробіття, які не мають постійного джерела доходу);

Навіть якщо біженців запросять на співбесіду, це не гарантує, що допомогу буде призначено.

Раніше стало відомо, що Польща змінює правила українських біженців. Йдеться про правила перетину кордону та умови оформлення PESEL.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року в сусідній Польщі було зафіксовано найбільший за останні місяці відтік українців.

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