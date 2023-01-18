Стало известно, какие пособия могут получить украинские беженцы в Польше

Польша продолжает помогать украинцам, получившим в стране временно убежище. Денежные выплаты поступают как от официальных властей, так и от благотворительных организаций.

На какую финансовую помощь могут рассчитывать украинские беженцы, пишет ukrainianinpoland.pl. Отмечается, что для ее получения необходимо иметь доказательства пересечения границы после 24 февраля 2022 года.

1. Единоразовая выплата в 300 злотых. Для получения пособия украинцы обязаны иметь штамп в паспорте о пересечении границы, оформить идентификационный номер PESEL, открыть счет в польском банке.

Для получения помощи необходимо посетить ближайший муниципалитет (Urząd) и заполнить анкету. Средства будут зачислены в течение месяца.

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2. Выплаты на детей "Семья 500+". Считается одной из самых популярных выплат в Польше. Она положена всем гражданам Украины до 18 лет.

Для этого необходимо также иметь документ о временной защите Польше, а на попечении должен быть ребенок, который имеет гражданство Украины и прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, выплаты также выплачиваются на детей, рожденных в Польше от гражданки Украины.

Отметим, что это пособие в размере 500 злотых выплачивается ежемесячно.

Ранее стало известно, что в текущем году Управление социального страхования (ZUS) будет контролировать с помощью данных Пограничной службы Польши выезд получателей этой помощи.

Тем гражданам Украины, которые отсутствовали в Польше более, чем 30 дней, выплаты будут аннулированы.

3. Льготы для многодетных родителей Karta Dużej Rodziny. С помощью так называемой карты большой семьи можно получать скидки в магазинах, на ж/д билеты и в заведениях питания. Иностранцы также вправе рассчитывать на эту помощь. Для этого нужно иметь подтверждение легального пребывания в Польше.

При этом доход семьи не имеет значения.

На какие скидки можно рассчитывать:

отец или мать – 50% скидки;

мачеха или отчим – 50% скидки;

ребенок – 75% скидки.

Для оформления такой карты необходимо обратить к местным властям с такими документами:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, карта побыту);

свидетельства о рождении детей;

подтверждение, что родители не лишены родительских прав.

Родители будут получать карты без ограничения по времени. Дети – до 18 лет с возможностью продлить до 25 на время обучения. Для детей с инвалидностью карта выдается навсегда.

4. Выплаты "400 Plus" на детей, которые находятся в яслях. Программой, которая стартовала 1 апреля 2022 года, могут воспользоваться как поляки, так и украинцы.

С помощью таких выплат покрываются расходы родителей на пребывание ребенка в дошкольном учреждении, услуги опекуна и многое другое.

Отметим, что питание ребенка в яслях эти выплаты не покрывают. Если ясли стоят меньше, сумма выплаты будет равна фактическим затратам.

Кто из украинцев может подать заявку:

граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022;

гражданки Украины, которые пересекли границу с Польшей после 23 февраля 2022 и родили в Польше ребенка;

если родитель проживал в Польше до 24 февраля, но ребенок прибыл в страну уже после начала войны;

граждане других стран, которые по решению польского суда заботятся об украинском ребенке, прибывшем в Польшу после 24 февраля 2022 года.

5. Программа Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) для детей от 1 года до 3 лет. Размер помощи составляет от 500 до 1000 злотых в месяц. Но нельзя одновременно использовать и программу 400 Plus.

Она также является новой в Польше и стартовала почти год назад.

Эта программа рассчитана на детей от 1 до 3 лет.

Подать заявку можно на платформе PUE ZUS, а также портале [email protected] MriPS, через электронный банкинг.

Кто может рассчитывать на помощь:

иностранцы, имеющие постоянное место жительства в Польше;

иностранцы с временным разрешением на пребывание (карта побыту);

украинцы, имеющие статус UKR.

К заявке необходимо добавить следующие документы:

решение польского суда о подтверждении попечительства;

или подтверждение временного попечительства;

номер PESEL родителя и ребенка, на который оформляется помощь;

номер польского банковского счёта, телефона и адрес электронной почты.

Отмечается, что заявку можно подать с того момента, когда ребенку исполнится 9 месяцев.

Какие международные организации платят украинцам в Польше

Выплаты от Международной организации по миграции

Она положена пенсионерам, для людей с ограниченными возможностями, для матерей с одним ребенком и более (до 5 человек).

На помощь могут рассчитывать те, кто проживает в Подкарпатском, Малопольском, Свентокшиском и Шленском воеводствах. Новая регистрация в помощь должна начаться в конце января-начале февраля 2023 года.

Регистрация производится по предварительной записи по телефону или по электронной почте:

Краков: +48886977553 , [email protected];

Катовице: +48692823960 , [email protected];

Новая Демба: +48886977529 , [email protected];

Жешув: +48886977526 , [email protected]

В настоящее время на эту помощь зарегистрировались около 4 тысяч семей. Выплаты можно ожидать в течение 3-3,5 месяцев. Помощь от МОМ рассчитана на людей, которые еще не получали выплат ни от одной организации, таких как ООН, IRC.

Выплаты от УВКБ ООН. Организации продолжила оформление заявок, ожидается что средства скоро начнут поступать.

Кто может получить помощь ООН:

люди, которые пересекли границу Польши с 24 февраля 2022 года и проживали в Украине на момент начала полномасштабного вторжения;

те, кто еще не получал финансовую помощь от других организаций;

лица, нуждающиеся в особой защите (люди с инвалидностью, лица с ограниченными возможностями, беременные женщины, пожилые люди, лица с серьезными заболеваниями);

беженцы с экономической уязвимостью (без постоянной работы, без пособия по безработице, не имеющие постоянного источника дохода);

Даже если беженцев пригласят на собеседование, это не гарантирует, что помощь будет назначена.

Ранее стало известно, что Польша меняет правила для украинских беженцев. Речь идет о правилах пересечения границы и условиях оформления PESEL.

Напомним, что в декабре 2022 года в соседней Польше был зафиксирован самый большой за последние месяцы отток украинцев.

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