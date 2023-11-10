У Полтавській області через туман сталася масштабна ДТП: зіштовхнулися 10 автомобілів (відео)

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода через густий туман. На трасі Київ-Зарків поблизу населеного пункту Решетилівка зіштовхнулись 10 автівок.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Також опубліковано відео з місця події.

Як розповіли в обласній поліції, попередньо обійшлося без постраждалих, пише Кременчуцька газета.

Стало відомо, що 10 листопада близько 6.45 на автодорозі Полтава – Олександрія, у селі Шевченко, Мачухівської громади сталася ДТП, у якій загинув водій легковика.

Пресслужба поліції повідомила, що зіткнулися Honda Accord та ВАЗ 21099. Внаслідок зіткнення 24-річний водій ВАЗ загинув на місці ДТП.

Нагадаємо, у Вінниці ввечері 9 листопада спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив будівлі на вулиці Гонти - це були склади з будівельними матеріалами.

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