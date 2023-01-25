У прикордонних містах Польщі готують нове тимчасове житло для українців

У прикордонних містах Польщі готують нові будівлі для тимчасового розміщення біженців з України. Йдеться про Перемишль, Медиці, Радимно та Кросно.

Тимчасове житло відремонтували та підготували до використання у регіоні, який приймає найбільшу кількість переселенців. Про це повідомили на сайті УВКБ ООН.

Зазначається, що відремонтований тимчасовий прихисток дозволить розмістити 1384 людини. У спорудах встановили двері з теплоізоляцією, замінили та ущільнили вікна.

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Також під час ремонту будівель виконали ізоляцію даху та налагодили систему опалення. Відновлення будинків для тимчасового розміщення українських біженців реалізували завдяки підтримці Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та партнерської організації CORE.

Представник UNHCR у Польщі Кевін Аллен вказав, що забезпечення біженців з України теплим місцем взимку зараз є першочерговим завданням. Для цього місцева влада виявила солідарність у своїх зусиллях забезпечити українців необхідним прихистком.

Уточнюється, що житло у відремонтованих будівлях можна буде використовувати для тимчасового прихистку й у наступні періоди.

Загалом у Польщі діє 28 пунктів прийому біженців з України. Перші з них з'явилися у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, які межують з Україною.

Раніше стало відомо, що Польща змінює правила українських біженців. Йдеться про правила перетину кордону та умови оформлення PESEL.

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