'У минулому столітті цей вид зник': у Чорнобилі помітили нову тварину (фото)

У Чорнобильському заповіднику в Київській області помітили рідкісну тварину для цього регіону – рись євразійську. Цей вид зник з території українського Полісся ще у минулому столітті.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику у Facebook.

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Рись. І знову... рись. Так, в минулому столітті цей вид повністю зник з території українського Полісся: фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ Білорусі, йдеться у повідомленні.

У заповіднику похизувалися новими світлинами рідкісного хижака. Наголосили, що популяція цієї тварини є сталою на заповідній території.

Рись євразійська

Євразійська рись – це найбільш широко поширений вид, який мешкає в північних лісах Євразії. Через людську діяльність зменшилася популяція тварини. Цей вид залишився лише в Піренеях, Альпах, Карпатах і в Скандинавії.

В Україні рись харчується козулею, зайцем сірим. Крім цього, хижак може їсти білого зайця та птахів, проте рідше. Рись не полює на домашніх тварин у Поліссі.

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