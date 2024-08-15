У Раді пропонують надавати відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії чоловіків: подробиці

Українські законодавці планують повернути відстрочку від мобілізації для чоловіків, чиї неповнорідні брати загинули на війні. Таку ініціативу підтримало Міністерство оборони України.

Судово-юридична газета нагадала, що раніше чинне законодавство передбачало відстрочку від мобілізації для військовозобов'язаних, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

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Проте, згодом норму про відстрочку для неповнолітніх братів було вилучено. Це викликало обурення серед громадськості та родичів загиблих захисників.

Законопроєкт №11391 (про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації), який покликаний виправити цю ситуацію, пропонує повернути відстрочку від мобілізації для чоловіків, які втратили брата на війні, незалежно від того, чи є він повнорідним.

Автори законопроєкту вважають, що брати, виховані в одній родині, мають тісні емоційні зв'язки, і втрата брата є важким випробуванням для будь-кого.

Міністерство оборони підтримало цю ініціативу, визнаючи важливість соціальної підтримки родин загиблих захисників. Очікується, що найближчим часом Верховна Рада розгляне цей законопроєкт і ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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