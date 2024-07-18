У Раді вигадали новий варіант економічного бронювання для тих, хто не може заплатити: про що мова

В Україні триває мобілізація, однак деякі категорії громадян можуть отримати бронювання від призову. Верховна Рада також готує законопроєкт, що передбачатиме економічне бронювання.

Водночас розробляється документ щодо так званої економічної мобілізації. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час брифінгу, передає Укрінформ.

За його словами, при запровадженні економічного бронювання не всі маленькі бізнеси матимуть змогу платити за своїх працівників. Тому військові запропонували концепцію економічної мобілізації як додаток до ідеї економічного бронювання.

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"Уявіть, що у вас є СТО. Це СТО не має фінансової можливості сплатити 20 тисяч гривень за одного працівника на місяць за бронь. Але воно має попит серед тих самих військових, які постійно лагодять свої машини. Тоді ми вводимо категорію "економічної мобілізації", – зазначив він.

Наталуха пояснив, що економічна мобілізація полягатиме в тому, щоб бізнес, який не має можливості платити за бронь працівника 20 тис. гривень податку, міг би надавати безкоштовно товар, роботу чи послугу, на які є попит серед військових, з аналогічною вартістю.

"Фактично це означає, що на суму вартості бронювання потрібно надати послуг. Наприклад, ви хочете забронювати чотирьох працівників, це сума 80 тисяч гривень на місяць, тобто ви як власник бізнесу маєте укласти контракт з якоюсь бригадою на безкоштовні послуги в межах 80 тисяч гривень на місяць. І за це отримаєте право броні чотирьох працівників", – вказав нардеп.

Водночас Наталуха повідомив, що ця концепція перебуває у розробці, а про чіткі терміни подання законопроєкту поки не йдеться.

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