У Раді розповіли, скільки ув'язнених вже приєдналися до ЗСУ

Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. З того моменту до Збройних сил України приєдналися близько 3,8 тисячі в'язнів.

Про це заявив секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді". Йдеться про колишніх в'язнів, які підписали контракт із ЗСУ.

"3,8 тисяч ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі", – зазначив він.

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Костенко додав, що наразі попит на мобілізацію до Збройних сил України серед ув’язнених зменшився, бо основна частина вмотивованих людей уже вступили на службу. Водночас він вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

Окрім того, секретар оборонного парламентського комітету висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На його переконання, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

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