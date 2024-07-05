У Раді заявили, що майже 1 млн чоловіків 'сховалися' від мобілізації

В Україні військовозобов'язані повинні оновити облікові дані до 16 липня. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПі, або у застосунку "Резерв+".

Водночас майже мільйон чоловіків призовного віку досі не оновили дані. Про це розповів народний депутат Дмитро Наталуха "Громадському радіо".

"Як працювала мобілізація? Вона працювала переважно по офіційним реєстрам. Тобто у нас в процесі аналізу мобілізаційного резерву і потенціалу, ми виявили, наприклад, що трошки менше мільйона чоловіків призовного віку – це люди, про яких держава не знає нічого, окрім ідентифікаційного коду", – зазначив він.

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Нардеп додав, що такі люди "не світяться" ні в реєстрах підприємців, ні як наймані працівники. Майже мільйон чоловіків не за кордоном, не служать, не аспіранти, не люди з інвалідністю.

"Але знайти їх — це задача, на яку треба витрачати ресурси. Держава відома тим, що вона не завжди хоче витрачати ресурси і обирає, як правило, більш простий шлях, — взяти ті реєстри, що наявні, і демонструють де хто є, тобто це офіційно працевлаштовані співробітники, і просто "пройтись" по ним", – вказав Наталуха.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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