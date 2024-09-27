У Раду внесли закон, що пропонує низку нововведень для водіїв: подробиці

У Верховній Раді незабаром розглянуть законопроєкт №8082, який може суттєво вплинути на вимоги до водіїв. Основні зміни стосуватимуться необхідності оновлення водійських посвідчень та введення нових категорій для різних видів транспорту.

Зокрема, пропонується впровадження окремих категорій прав для мопедів та мотоциклів. Наприклад, для водіїв мопедів зі швидкістю до 45 км/год буде передбачено категорію АМ, а мотоцикли розподілять на категорії А, А1 та А2 залежно від потужності. Для власників квадроциклів планують ввести окрему категорію В1, повідомляє "Комерсант український".

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Якщо закон ухвалять, водії легкових авто (категорія В) будуть зобов'язані оновлювати свої посвідчення кожні 10 років, тоді як для водіїв вантажівок та автобусів цей термін скоротять до 5 років. Також передбачено, що усі чинні на сьогодні водійські посвідчення мають бути замінені до 2033 року. Для водіїв-початківців діятиме правило двох років випробувального терміну перед подальшим оновленням прав.

У тексті закону прописано: "З огляду на незворотність дії закону в часі проєкт Закону також передбачає, що посвідчення водія, оформлені до дня набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку дії, але не пізніше 19 січня 2033 року, та не підлягають обов’язковому обміну, крім випадків, передбачених законодавством. Проєкт Закону передбачає також уключення норми щодо призупинення дії посвідчення водія у зв’язку з тимчасовим обмеженням у праві керування транспортними засобами".

Ці зміни є частиною євроінтеграційних процесів України та покликані підвищити безпеку на дорогах. Законопроєкт перебуває на розгляді в комітетах парламенту, і дата його голосування наразі не визначена.

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