Внаслідок ворожого нічного обстрілу Києва та Дніпра пошкоджено дах ТРЦ, підприємства, заправка та будинки, є постраждалий

В ніч на 26 травня окупанти здійснили ракетну атаку Києва та Дніпра. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах ТРЦ, підприємства, заправка та будинки, є постраждалий. Загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Повітряні сили ЗС України у Telegram.

"Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі Києва:

- зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань;

- на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі;

В Шевченківському районі

Зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються."

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"Надважка ніч. Було гучно – ворог масовано атакував область ракетами та дронами.

Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто.

Зайнялося й на 2-х приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали.

Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома.

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється", – повідомив Лисак

Крім того, керівник ОВА зазначив, що росіяни також обстріляли Марганецьку громаду з БПЛА. На щастя, жертв немає. Також, Лисак наголосив, що вночі 26 травня лише військові з ПвК "Схід" збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів" над областю.

Повітряні сили ЗС України повідомили, що загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

– 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

– 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);

– 31 ударний БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", знищено:

– 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;

– 23 ударних дрони "Shahed-136/131";

– 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину: збито 15 БПЛА і 4 ракети.

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