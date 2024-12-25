В результаті ворожої атаки Укренерго запровадило екстрені графіки знеструмлень

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про масовану атаку російських окупантів на енергетичну систему України. "Ворог знову здійснює масовану атаку на енергетичну інфраструктуру. Оператор системи передачі впроваджує необхідні обмеження споживання, щоб мінімізувати наслідки для енергосистеми. Як тільки безпекова ситуація дозволить, фахівці уточнять масштаби пошкоджень".

Про це повідомив Герман Галущенко у Facebook. Зафіксовано вибухи у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янському.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують балістичними ракетами. У Салтівському районі постраждали три людини, двоє з них перебувають у важкому стані. Також зафіксовано влучання в Київському районі Харкова.

Також, російські окупанти 25 грудня завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК, що призвело до серйозних пошкоджень обладнання.

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"Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під удар потрапили теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після завершення обстрілів енергетики негайно розпочали відновлення роботи та усунення наслідків".

У 2024 році це вже тринадцята масована атака на енергетичну інфраструктуру України та десята цілеспрямована атака на підприємства ДТЕК.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії обстрілювали понад 200 разів.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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