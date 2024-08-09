Унаслідок вибухів в Курській області росії розбито колону окупантів (відео)

У ніч на 9 серпня у прикордонному Рильському районі Курської області прогриміли потужні вибухи, свідками яких стали місцеві жителі. За попередніми даними, внаслідок атаки було знищено значну кількість російської військової техніки.

Як повідомляють очевидці, пожежа, що спалахнула після вибухів, охопила значну територію. Деякі російські Telegram-канали стверджують, що удар було завдано українськими ракетами HIMARS по колоні російських військ, яка рухалася автотрасою. З'явилися відеозаписи, на яких видно палаючу техніку та густі клуби диму.

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Місцеві пабліки активно обговорюють інцидент, публікуючи фотографії та відео з місця події. Зазначається, що внаслідок детонації боєприпасів вибухи тривали протягом тривалого часу. Автотраса, по якій рухалася російська колона, була повністю перекрита.

Повідомлення про влучання в колону окупантів. Джерело: Скриншот з пабліків росіян Повідомлення про влучання в колону окупантів. Джерело: Скриншот з пабліків росіян

Пожежа в Курській області. Джерело: Скриншот з пабліків росіян Пожежа в Курській області. Джерело: Скриншот з пабліків росіян

Повідомлення про влучання в колону окупантів. Джерело: Скриншот з пабліків росіян Повідомлення про влучання в колону окупантів. Джерело: Скриншот з пабліків росіян

Пожежа в Курській області. Джерело: Скриншот з пабліків росіян Пожежа в Курській області. Джерело: Скриншот з пабліків росіян

Повідомлення про влучання в колону окупантів. Джерело: Скриншот з пабліків росіян Повідомлення про влучання в колону окупантів. Джерело: Скриншот з пабліків росіян

Губернатор Курської області Олексій Смірнов зранку повідомив, що "вночі 4 українські ракети та 4 БПЛА літакового типу були знищені в небі Курської області".

Міноборони росії повідомило, що сили ППО "збили" загалом 75 українських безпілотників — над Бєлгородською, Липецькою, Курською, Брянською, Воронезькою та Орловською областями.

Z-канали на ранок 9 серпня стверджують, що просування ЗСУ вглиб області нібито зупинено.

Зокрема, пропагандистський канал "Дневник Мракоборцев" написав: "Просування ворога повністю паралізовано. В цей момент противник намагається утримати те, що зайняв. Штурмові групи приступили до виконання завдань зі звільнення населених пунктів".

Окупанти повідомляли напередодні, що "Дика дивізія Донбасу" прибула до Курської області. Даний підрозділ називають інтербригада "Пятнашка".

Бригада пятнашка. Джерело: Скриншот з пабліків росіян Бригада пятнашка. Джерело: Скриншот з пабліків росіян

Нагадаємо, 9 серпня у Липецькій області росії дрони атакували військовий аеродром. Після атаки БПЛА влада регіону оголосила про евакуацію низки населених пунктів.

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