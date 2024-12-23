У РФ згорів склад з деталями до 'Шахедів' - ГУР

На території російської економічної зони "Алабуґа" сталася пожежа, унаслідок якої згорів склад із компонентами для дронів-камікадзе "Шахед", які використовуються російськими військовими для атак на Україну.

Про це повідомляє ГУР МОУ у Telegram. За даними ГУР, на складі зберігалися 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи та тепловізійні відеокамери, необхідні для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136".

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Уся техніка була знищена вогнем. Орієнтовні втрати Росії через знищення складу оцінюються у 16 мільйонів доларів.

Розвідка не уточнила, коли саме сталася пожежа та які її причини. Однак наголосила, що Росія неодмінно понесе відповідальність за всі свої злочини проти українського народу.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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