У Росії може відбутися зміна влади: нумеролог назвав терміни завершення війни в Україні

Війна в Україні, розв'язана російським диктатором Володимиром Путіним, може закінчитися вже 2023 року. Цей процес буде пов'язаний зі зміною влади у Кремлі.

Про це ТСН заявив нумеролог Владислав Грицай. За його словами, підписання угоди про припинення війни в Україні є ймовірним у липні.

"Тому що в РФ кінець травня, початок червня – період, коли може відбутися зміна влади або перебудова сил. Це може призвести до того, що люди, які підтримують війну, не матимуть важелів впливу, як зараз", – зазначив він.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.