На росії стався вибух на нафтопереробному заводі у Калузькій області: момент ураження потрапив на відео

Калузька область росії у ніч на 15 березня зазнала атаки безпілотників. Один з БПЛА влучив по нафтопереробному заводу.

Як повідомив губернатор області Владислав Шапша, чотири безпілотні літальні апарати "були виявлені й пригнічені" засобами протиповітряної оборони над Калузькою областю.

"Сьогодні вночі у Дзержинському районі силами ППО придушено 4 БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. На місці працює оперативна група", — написав він у своєму Телеграм-каналі.

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За даними пропагандистського телеграм-каналу Baza, атака планувалася на нафтохімічне підприємство "Перший Завод", яке переробляє нафту.

"Атака дронів розпочалася близько 4 годин. І тривала упродовж 30 хвилин. Один із БПЛА зачепив трубу. Почалася пожежа, але вона була швидко локалізована. Постраждалих внаслідок пригоди немає", – йшлося у повідомленні.

Однак під ранок у мережі показали відео, як безпілотник влучив в нафтовий завод у селищі Полотняний Завод Калузької області.

Зазначимо, що завод – це найбільше у регіоні нафтохімічне підприємство. Воно розташоване у селищі Полотняний завод. Підприємство займається перероблюванням товарної нафти та газоконденсату, а також їх подальшої реалізації в росії та за кордоном.

Нагадаємо, 12 березня, у низці областей рф пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників. Тоді під удар потрапили, зокрема об’єкти нафтової інфраструктури.

13 березня у Рязані безпілотники вдарили по місцевому нафтопереробному заводі.

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