У російському Іваново над Північним аеродромом загорівся та впав літак Іл-76 (відео та фото)

В Іванові над Північним аеродромом спалахнув літак. Як видно з відео місцевих мешканців, літак горів.

Потім судно впало біля Північного аеродрому Івановської області рф. У літака, що злетів, загорівся двигун, він різко пішов на зниження і впав. На місці падіння видно клуби чорного диму.

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За попередніми даними, відео знято в районі Пустиш бор. Мешканці Іваново повідомляють, що у різних районах міста видно чорний дим.

Телеграм-канал ВЧК-ОДПУ пише з посиланням на очевидців, що літак не долетів до аеродрому, можливо, Іл-76 зумів сісти на полі, при цьому в нього відвалився двигун.

Стало відомо, що 15 людей загинули внаслідок падіння літака в Іванівській області.

Міноборони країни-агресора повідомляє, що на борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів.

Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області нібито стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака, заявили в Міноборони рф.

Нагадаємо, 12 березня добровольчі російські формування, що воюють на стороні України, зокрема Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон, увійшли до території курської та бєлгородської областей росії.

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