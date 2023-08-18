У російському Нижньому Новгороді вивісили український прапор навпроти будівлі ФСБ (відео)

У російському Нижньому Новгороді навпроти будівлі ФСБ вивісили величезний український прапор.

Як повідомляється, жовто-синій прапор місцеві жителі помітили на вулиці Родіонова.

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"Учора на цьому місці висів величезний пакет, але ніхто не здогадався що всередині. Близько шостої години ранку пакет злетів, а там…", — йдеться у повідомленні.

На місце викликали співробітників МНС.

Хто стоїть за цією "кричущою диверсією" проти російської спецслужби, достовірно невідомо.

Нагадаємо, одразу три одиниці російської техніки разом з екіпажами знищили воїни ССО.

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