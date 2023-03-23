У російському Ярославлі горить завод, який виготовляє двигуни для ядерних комплексів РФ (фото)

В Росії горить Ярославльський моторний завод з виробництва двигунів для ядерних коплексів - пожежа в Ярославлі 23 березня

У Росії стався масштабний "вибуховий" інцидент. У місті Ярославль загорівся моторний завод, який займається виготовлення двигунів до різної російської військової техніки, зокрема для ядерних комплексів.

Інформацію про інцидент оприлюднили в соцмережах та росЗМІ. Вони не називають причину займання, але рятувальники не одну годину борються з пожежею.

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Зазначається, що російські рятувальники врятували сімох людей. Гасіння пожежі продовжується, а причини займання – невідомі.

Ярославль Росія - Ярославльський моторний завод - пожежа сьогодні

Як видно на фото з місця події, масштаб пожежі – великий. Над заводом стоїть чорний густий дим.

Ярославльський моторний завод - пожежа сьогодні

Як відомо, Ярославльський моторний завод працює з 1916 року. На його базі займаються виготовленням двигунів для російської техніки, зокрема до ядерного комплексу "Тополь М".

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Нагадаємо, на початку року стало відомо про пожежу у таборі для мобілізованих у Томську. Тоді, за версією ЗМІ, головною причиною був саботаж.

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