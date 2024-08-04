У Ростовській області вирує масштабна пожежа: в Азові вогонь наближається до нафтобази (фото, відео)

У Ростовській області рф в місті Азов розгорілася масштабна пожежа. Їдкий чорний дим накрив все місто.

Місцеве МНС повідомило, що загорілося сміття на площі 150 кв. м на вулиці Дружби в Азові. "Повідомлення про пожежу надійшло на пульт чергового о 13.33. До 13:44 вісім вогнеборців на двох спецмашинах зупинили розповсюдження вогню", – зауважили російські рятувальники.

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Тим часом місцеві пабліки пишуть, що в Азові пожежа вже дісталася до асфальтового заводу, складу паливно-мастильних матеріалів та підбирається до нафтобази.

"Дим від пожежі в Азові видно за 20 км. Горить суха трава і покришки. Нафтобаза поки не постраждала", – пишуть місцеві мешканці у соцмережах.

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/news161ru Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/news161ru

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/news161ru Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/news161ru

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy

Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy Пожежа в ростовському Азові. Джерело: t.me/rostov_glavniy

Пожежа в ростовському Азові Пожежа в ростовському Азові

Видання "Новости Ростова" у своєму Telegram-каналі повідомило: "Судячи з кадрів очевидців, дим піднімається з території нафтобази на вулиці Дружби. Примітно, що сьогодні у МНС повідомляли про спалах сміття на вулиці Дружби в Азові. При цьому йшлося про локалізацію вогню о 13:44 силами двох пожежних бригад. Чи могло майже загашене сміття через кілька годин призвести до гігантської пожежі, що видно з сусідніх міст — питання, яке поки що залишається без відповіді".

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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