У Ростовській області горить енергоблок Новочеркаської ГЕС (відео)

На Новочеркаській ГЕС сталася велика пожежа. Про це повідомили у регіональному МНС. Даних про постраждалих наразі немає. Причиною пожежі на Новочеркаській ГЕС став вибух, повідомляє джерело у силових структурах.

"Постраждали троє чоловіків, усі троє зараз перебувають у медиків. Вогонь охопив уже 400 квадратних метрів", – розповів співрозмовник редакції.

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"За попередньою інформацією, горить покрівля на 6-му енергоблоці", – йдеться у повідомленні.

Інформація про спалах за адресою: Багаївське шосе, 10 надійшла на пульт чергового о 13:41. Світиться покрівля шостого енергоблоку. Хоча на деяких відео очевидці кажуть про начебто вибух п’ятого енергоблоку. На місці працюють 46 осіб та 15 спецмашин.

Новочеркаську горить енергоблок місцевої гідроелектростанції. Відео з місця подій надіслали очевидці.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

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