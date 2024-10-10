У сафарі-парку в США два самці фламінго вперше стали батьками: фото малюка

У зоопарку Сан-Дієго сталася зворушлива подія: пара самців фламінго, віком близько 40 років, успішно висиділи і вигодовують пташеня. Ця пара належить до менших фламінго, що мешкають в Африці на південь від Сахари та в західній Індії.

Спочатку фламінго тренувалися з підробленим яйцем, а потім їм довірили справжнє. Вони чергувалися при висиджуванні яйця і годуванні пташеняти "молочком" із верхніх відділів травного тракту.

Цей спосіб годівлі є характерним для фламінго і дозволяє як самцям, так і самкам брати участь у вигодовуванні потомства, пише IFLScience.

Також читайте: У США помітили "ведмедя-мутанта", який пересувається на двох лапах (фото, відео)

Пташеня фламінго. Джерело: Ken Bohn/San Diego Wildlife Alliance Пташеня фламінго. Джерело: Ken Bohn/San Diego Wildlife Alliance

Історія фламінго-батьків не є унікальною. У різних куточках світу все частіше фіксуються випадки, коли одностатеві пари птахів успішно виводять пташенят. Такі історії свідчать про те, що поняття сім'ї та батьківства набагато ширше, ніж ми звикли вважати.

Здатність птахів, зокрема фламінго, виховувати потомство незалежно від статі, викликає захоплення і підкреслює інстинкт турботи про потомство, який є притаманним багатьом видам тварин.

Раніше ми розповідали, що у шухляді музею виявили кістки невідомого тиранозавра.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!