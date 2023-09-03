У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа біля нафтобази 'Ручьї' (фото та відео)

Величезний стовп диму піднявся над Червоногвардійським районом у Санкт-Петербурзі після вибуху. Зазначається, що пожежа розгорілася в районі нафтобази "Ручьї".

Як повідомляють місцеві пабліки, спочатку очевидці повідомили про звуки вибухів. Потім сталася пожежа.

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У російському МНС заявили, що пожежа охопила ангар площею 80 на 10 метрів, де зберігалися газові балони та паливо. Інформації щодо постраждалих немає.

За словами очевидців, горить будівля біля залізничної станції "Струмки", що на Піскарівському проспекті, 125.

Нагадаємо, 1 вересня поблизу Москви у Люберцях після роботи ППО загорівся Томілінський електронний завод, який виготовляє електроніку для ракет.

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