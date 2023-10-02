У Саудівській Аравії знайшли унікальні різьблення на скелях: фото

Археологи знайшли скупчення різьблених зображень верблюдів на скелі біля південного краю пустелі Нафуд у Саудівській Аравії. Вони були вирізьблені у повний зріст.

Як повідомляє Live Science, знайдено зображення з десяток верблюдів у натуральну величину. Це тварини, які є вимерлим видом. Вони тисячі років тому мешкали у пустелі Аравійського півострова та ніколи не мали наукової назви.

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Провідний автор дослідження Марія Гуаньїн з Інституту геоантропології Макса Планка в Німеччині розповів, що це місце було знайдене випадково. Верблюди на різьблених малюнках перекривали нові гравюри, нанесені поверх зображень тварин. Всі різьблення мають різні часи створення.

Оскільки вони знаходяться всередині щілин скелі, вченим важко провести радіовуглецеве датування, аби визначити дату створення гравюр.

"Що найбільше вражає в чудово вирізьблених верблюдах, так це те, що більшість із них — самці. На деяких малюнках зображені верблюди, на яких видно їх дулу, орган, який висить із пащі самця верблюда, якого самці використовують для зацікавлення самок", – пояснив Марія Гуаньїн.

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