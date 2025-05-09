В Ощадбанку зробили платними низку послуг: про що йдеться

Ощадбанк запровадив нову тарифну політику, зробивши платними кілька раніше безкоштовних послуг. Тепер клієнтам доведеться платити за більшість стандартних операцій.

Наприклад, перевірка залишку на рахунку через банкомат або звернення до контакт-центру коштуватиме 5 гривень. Зміна PIN-коду, незалежно від способу — через банкомат, POS-термінал чи за участі працівника банку — обійдеться в 15 гривень. Про це повідомляється на сайті Ощадбанку.

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Також змінилися умови переказів. Якщо клієнт перераховує гроші з однієї картки Ощадбанку на іншу, банк стягуватиме комісію в розмірі 0,5% від суми переказу плюс додатково 3 гривні. А переказ коштів за довільними реквізитами через термінал оцінюється в 1% від суми, але не менше 10 гривень і не більше 1000.

Банк пояснює нововведення прагненням оптимізувати обслуговування та компенсувати витрати на інфраструктуру.

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