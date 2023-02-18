У мережі показали кадри 6-годинного бою українських захисників з окупантами (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України упродовж 6 годин стримували ворожий наступ. Нашим захисникам вдалося успішно відбити атаку штурмових груп окупантів.

Російським військовим давали відсіч бійці з 8-го полку ССО. Унікальні кадри бою оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Група 8 полку ССО прийшла на допомогу позиції яку штурмували окупанти. Бій відбувся протягом 6 годин і всі атаки штурмових груп були відбиті. Бій очима кулеметника із групи “Філа", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Розвідка показала кадри знищення двох груп ворога на Бахмутському напрямку

На відео можна побачити групу українських військових, які рухаються лісистою місцевістю. На тлі чутно звуки стрілянини та вибухів.

Зайнявши позицію, боєць, до якого прикріплена камера, відкриває вогонь у бік окупантів. Українські військові обговорюють переміщення ворогів та вказують, що росіяни начебто намагаються обійти наших захисників.

Точний час та місце бою не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!