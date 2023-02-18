В сети показали кадры 6-часового боя украинских защитников с оккупантами (видео)

Бойцы сил специальных операций Вооруженных сил Украины на протяжении 6 часов сдерживали враждебное наступление. Нашим защитникам удалось успешно отразить атаку штурмовых групп оккупантов.

Российским военным давали отпор бойцы из 8-го полка ССО. Уникальные кадры боя обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Группа 8 полка ССО пришла на помощь позиции, которую штурмовали оккупанты. Бой состоялся в течение 6 часов и все атаки штурмовых групп были отбиты. Бой глазами пулеметчика из группы "Фила", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть группу украинских военных, двигающихся по лесистой местности. На фоне слышны звуки стрельбы и взрывов.

Заняв позицию, боец, к которому прикреплена камера, открывает огонь в сторону оккупантов. Украинские военные обсуждают перемещение врагов и указывают, что россияне вроде бы пытаются обойти наших защитников.

Точное время и место боя не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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