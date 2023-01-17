У мережі показали, який вигляд матиме Київ без "хрущовок" та "сталінок" (фото)

Як буде виглядати Київ без п'ятиповерхівок

У Києві затвердили Програму комплексної реконструкції мікрорайонів застарілого житлового фонду. Таке рішення ухвалила Київрада на початку грудня 2022 року.

Під дію цієї програми підпадають "сталінки" та "хрущовки", яких у столиці залишилося майже 5000. Замість них хочуть збудувати багатоповерхівки з 20+ поверхами. Ресурс "Хмарочос" показав візуалізацію, як можуть втілити цей проєкт.

Чому квартали "сталінок" і "хрущовок" хочуть знести

Значну частину житлового фонду столиці становлять квартали п'ятиповерхівок. Тому місцева влада вже неодноразово порушувала питання про їх реконструкцію. Від 2006-го року було уже шість-сім спроб впровадити такий проєкт, але вдалося втілити у життя лише кілька пілотних.

Після закінчення війни постане питання відбудови та реконструкції не лише будинків та районів, що постраждали, але й старих житлових кварталів.

Київ без п'ятиповерхівок - візуалізація - фото Києва без хрущовок та сталінок

Київ без п'ятиповерхівок - візуалізація - фото Києва без хрущовок та сталінок

Який вигляд матиме Київ без кварталів п'ятиповерхівок

За словами експертів, термін придатності старих п'ятиповерхівок швидко спливає. Мешканці таких будинків все частіше матимуть різні проблеми. Оскільки, коли спливає термін експлуатації, використовувати будівлю стає або небезпечно, або економічно недоцільно.

Згідно з планом, на місцях старого житла хочуть побудувати нові висотки економкласу. В такому разі Київ отримає зростання щільності населення, а не зелені квартали з постійним складом мешканців та відповідною інфраструктурою.

Частину квартир у нових будинках отримають власники квартир "хрущовок", інше житло буде продаватися заможнішим громадянам. Це спричинить зростання цін на послуги в цих районах.

Київ без п'ятиповерхівок - візуалізація - фото Києва без хрущовок та сталінок

Київ без п'ятиповерхівок - візуалізація - фото Києва без хрущовок та сталінок

Якщо програму реалізують, то є ризики, що несучасні квартали Дарниці, Нивок, Святошина, Сирця стануть "бетонними джунглями". Це значно вплине на життя не лише цих районів, а й прилеглих і всього Києва.

Забудова міста 25-поверховими висотками в рамках реконструкції негативно відобразиться на ландшафті столиці, пише видання. Оскільки вже зараз Київ є серед лідерів за висотністю новобудов серед європейських міст.

Київ без п'ятиповерхівок - візуалізація - фото Києва без хрущовок та сталінок

Київ без п'ятиповерхівок - візуалізація - фото Києва без хрущовок та сталінок

Нагадаємо, що на Київщині вже повністю відновлено 5 630 об'єктів, та ще 3 473 частково. Їх було пошкоджено російськими окупантами.

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