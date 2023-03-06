У мережі показали, як ЗСУ ліквідували групу окупантів під Водяним (відео)

Українські військові за допомогою дронів навели прицільний вогонь за місцем розташування ворога. Ліквідація окупантів відбувалася в районі Водяного на Донеччині.

Дрони для розвідки були придбані коштом українців. Про це повідомив блогер та активіст Сергій Стерненко на своєму Telegram-каналі.

"За допомогою мавіка, кошти на який дали ви, наші воїни десь під Водяним виявили групу окупантів та навели на них вогонь", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори дронів визначили місце розташування російських військових, які вирішили облаштуватися в будівлі. Зокрема, видно, як один з ворогів ходить поблизу будинку. Дещо згодом по цій локації наші захисники завдали потужного удару.

Кількість ліквідованих окупантів не повідомляється. Точний час та місце знищення ворога не вказане з міркувань безпеки.

Раніше українські військові показали, як відбили ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині. Ворог намагався атакувати танком та піхотою.

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