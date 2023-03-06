В сети показали, как ВСУ ликвидировали группу оккупантов под Водяным (видео)

Украинские военные с помощью дронов привели прицельный огонь по месту расположения врага. Ликвидация оккупантов происходила в районе Водяного в Донецкой области.

Дроны для разведки были приобретены на средства украинцев. Об этом сообщил блоггер и активист Сергей Стерненко на своем Telegram-канале.

"С помощью говорящего, средства на который дали вы, наши воины где-то под Водяным обнаружили группу оккупантов и навели на них огонь", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы дронов определили месторасположение российских военных, решивших обосноваться в здании. В частности, видно, как один из врагов ходит вблизи дома. Немного погодя по этой локации наши защитники нанесли мощный удар.

Видео дня

Количество ликвидированных оккупантов не сообщается. Точное время и место уничтожения врага не указаны из соображений безопасности.

Ранее украинские военные показали, как отразили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Враг пытался атаковать танком и пехотой.

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